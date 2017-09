Rangendingen Ein Abräumer auf leisen Sohlen

Rangendingen-Höfendorf. "Ich wollte mich einfach mehr bewegen, suchte einen Ausgleich zum statischen Schießen am Schießstand", erklärt Simon Beiter, wie er zu der noch eher unbekannten Sportart fand. Ihn begeistere die Kombination aus Laufen und Schießen so sehr, dass er die Disziplin mittlerweile sogar dem Schützensport am Schießstand vorzieht.

Dass Simon Beiter gut schießen kann, hat er schon oft bewiesen. Zum fünften Mal nahm der Jungschütze des Schützenvereins Höfendorf im Sommer an den Deutschen Schützenmeisterschaften in München Hochbrück teil. "Beim ersten Mal war er gerade elf", erzählt seine Mutter Claudia. "Da mussten wir sogar noch eine Sondergenehmigung einholen, dass er überhaupt antreten durfte." Beim Dreistellungskampf mit 572 Ringen und in der Disziplin 40 Schuss stehend mit 379 Ringen – zehn Ringe besser als im Vorjahr – reichte es in der Jugendklasse für einen guten Mittelfeldplatz.

Dabei hatte er für diese ehrenvolle Teilnahme kaum extra trainiert, wie er sagt. Was wohl auch daran lag, dass er sich mehr auf den Sommerbiathlon konzentrieren wollte, bei dem er nach nur kurzer Zeit schon ziemlich gut mitschießt.