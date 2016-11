Rangendingen Diese Leistungen sind Gold wert

Rangendingen. Für das Betreuerteam um Organisator Leopold Schwenk ist dieser neuerliche Erfolg ein schöner Beweis für ihre Arbeit. Die gesamte Sommerzeit stehen sie jeweils mittwochs am Schulsportplatz bereit, um die angehenden Medaillengewinner zu unterstützen oder ihre Bestmarken aufzunehmen. Und dabei gilt: "Egal, ob Gold, Silber oder Bronze – Hauptsache ihr habt Spaß am Sport und bewegt euch", sagte Schwenk bei der Siegerehrung am Samstag im SVR-Sportheim.

Und dennoch freute er sich mit seinen Kollegen Hans Schaffroth, Jakob Schenk und Anton Heck darüber, dass auch die Leistungskurven der Sportler stetig nach oben gingen. "Wir hatten noch nie so viele Gold-Wertungen", betonte Schwenk. Insgesamt waren 84 Teilnehmer an den Start gegangen. 68 von ihnen schafften die geforderten Höhen, Zeiten und Weiten. Drei Mal reichte es zu Bronze, 19 Mal zu Silber und 46 Mal zu Gold.

Zu jedem Teilnehmer wusste Poldi Schwenk eine kleine Geschichte zu erzählen und machte so die Siegerehrung zu einer kurzweiligen Veranstaltung. Nicht selten sind es ganze Familien oder Väter mit ihren Söhnen, Mütter mit ihren Töchtern, die sich den Wertungsrichtern stellten, so Schwenk. Neun der Gewinner kamen aus Bietenhausen und sogar aus Grosselfingen war ein junger Mann extra nach Rangendingen auf den Schulsportplatz gekommen.