Rangendingen Das Christkind kam per Luftpost angeflogen

Rangendingen. Ganze Generationen an Kindern und Eltern haben beim traditionellen Krippengang und der Kindersegnung am Drei-Königs-Feiertag das Christkind in der St.-Galluskirche schon gesehen. Doch nur wenige wissen, dass die Figur aus Jerusalem stammt. Gerne erzählt Pfarrer i.R. Norbert Dilger die Geschichte des Rangendinger Christkinds, das alljährlich seit 1959 an Dreikönig in der Krippe an den Altarstufen die Kirchgänger, unter ihnen viele Kinder, erfreut.

Doch nicht allein das kleine Jesuskind, auch die Verpackung, mit der die Figur als Luftfracht nach Rangendingen geschickt worden sei, erzähle eine eigene Geschichte und sei mit ihrer Beschriftung sogar ein echtes Zeitdokument aus dem Heiligen Land, so Dilger. Dass das Christkind nach Rangendingen kam, ist auf eine Reise von Dilgers Vor-Vorgänger Stephan Gauggel zurückzuführen.

Gauggel hatte den Titel Geistlicher Rat und stammte aus Benzingen, wo er am 4. Januar 1905 geboren wurde und dort am 5. Januar 1990 verstarb. Er war Pfarrer in Rangendingen von 1947 bis 1978. Der Dorfgeistliche und ehemalige Dekan hatte im Sommer 1959 das Heilige Land besucht. Bei einem Besuch in Jerusalem lernte Gauggel in der Nähe der Grabeskirche den deutschen Franzsikaner-Bruder Andreas Brückner kennen, der ihm als Dank für dessen Besuch eine Jesus-Figur für die Pfarrei versprach.