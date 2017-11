Pforzheim Zum ersten Mal von Privatschutz begleitet

Und das, obwohl jedes Doppelrad des Auflegers einzeln steuerbar ist. Fahrerisches Können war in jedem Fall gefordert bei der Ladung des Turbinenhauses mit 36 Tonnen. Denn nachdem der Aufleger quer zur Kreuzung die gesamte Breite benötigte, musste der Fahrer das Gefährt in der Kreuzung zurücksetzen – und mehr als 300 Meter rückwärts fahren. Mit dem Riesenfahrzeug ging es schließlich bis zur Einmündung in den Windpark.

Angeliefert zwischen 22 Uhr und 1.10 Uhr wurden von den Spezialtransportern teilweise unter Polizeibegleitung sowie als Novum in Baden-Württemberg privatbegleitet ein Turbinenhaus, eine Rotornabe sowie mehrere Turmteile mit einem Gewicht von 36 Tonnen sowie Teile für den Kranaufbau.

600 PS starke Zugmaschine