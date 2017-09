Pfalzgrafenweiler Zuschuss winkt auch für Obstbäume

Gemeinderat Benjamin Finkbeiner (FWV) fragte, ob denn überhaupt Kapazitäten in der Verwaltung für solch ein Programm frei wären. Für einen neu gepflanzten Obstbaum sechs Euro zu vergüten – da sei doch der Verwaltungsaufwand zu groß. "Ich finde, wir sollten uns eher auf wenige Sachen konzentrieren", so Finkbeiner. "Das Programm ist eigentlich von den Maßnahmen her überschaubar, wir können aber jeder Zeit nachjustieren", entgegnete Bürgermeister Bischoff.

Gemeinderat Martin Lutz (FWV) sah die Gefahr, dass etwa nun Wanderimker nur kommen könnten, um die geförderte Bestäubungsprämie abzugreifen. Gemeinderat Andreas Ziefle (CDU) sprach sich für eine Förderung nur für ortansässige Imker aus.

Adolf Gärtner (FWV) fragte nach den Bearbeitungsmodalitäten: "Heißt es, wer zuerst kommt mahlt zuerst?" Kämmerer Reinhold Möhrle teilte mit, dass die Verwaltung die Anträge nach dem Eingang bearbeiten wolle.

Bürgermeister Bischoff stellte in Aussicht, dass das Programm ab 2018 laufen könne, wenn es in einer der nächsten Sitzungen endgültig beschlossen würde. Gemeinderat Benjamin Finkbeiner (FWV) sah es nicht als Aufgabe der Kommune an, so ein Programm aufzulegen. Am Ende der Diskussion gab es aber ein mehrheitliches Ja für das vorgestellte kommunale Umweltprogramm. Nun muss es noch beschlossen werden.