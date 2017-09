Pfalzgrafenweiler Neuer Einsatzort: Tirana

Am kommenden Montag starten die beiden Ehepaare ihre dreitägige Fahrt nach Albanien. Bereits am Donnerstag soll das Feuerwehrauto an seinem neuen Standort in Tirana an die dortige Partnerorganisation ERA übergeben werden. ERA ist seit Jahresanfang akkreditiert als Akademie für Ausbildung in Notfallmedizin sowie für Paramedic-Kräfte. In dieser Ausbildungsstätte wird das Feuerwehr-fahrzeug stationiert, um dann in Notfallsituationen auszurücken.