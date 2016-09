Pfalzgrafenweiler Krabbeltiere und schwitzende Bäume

Pfalzgrafenweiler. Eine Woche lang wanderte die Gruppe bei schönstem Sommerwetter entlang von Waldwegen und Rückegassen oder ganz querwaldein und entdeckte dabei so allerhand. Viele Tierspuren wie Federn, Fußabdrücke, Kot und sogar Knochen wurden gefunden, aber auch Pflanzen und Pilze. Gemeinsam wurde Feuer gemacht, gegrillt und geschnitzt.

Auch biologische Themen wie die Ernährung des Baums, Transpiration und Fotosynthese wurden erörtert und spielerisch erfahren. So mussten die Kinder bei der Fotosynthese-Staffel unter Zeitdruck Wasser von den Wurzeln des Baums nach oben in die Baumkrone schaffen, von dort wurde der gebildete Zucker (Bonbons) wieder im Baum verteilt. Anschließend durften sich die Spieler den so hart erarbeiteten Zucker schmecken lassen.

Auch der Förster kam vorbei und erzählte den Kindern einiges über seinen Beruf und die Jagd. Ein Tag wurde am Zinsbach verbracht, wo die Gruppe sich bei Familie Kern in der Zinsbachmühle umschaute und es dann auf Tiersuche im Bach ging. Tiere suchten die Kinder auch einen Tag später wieder im Wald. Dort wurden Fliegenlarven und Asseln aus vermoderten Baumstämmen gepult und Spinnen und Tausendfüßler im Laub gefangen.