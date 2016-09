Pfalzgrafenweiler Freiheit wird bei Heidemarie Denner mit Acryl gemalt

Pfalzgrafenweiler. Bereits als Kind sei sie vom Malen fasziniert gewesen, erzählt die in Waldachtal-Lützenhardt lebende Künstlerin Heidemarie Denner. Damals seien entsprechende Malutensilien kaum vorhanden gewesen. Alles, was sich irgendwie zum Malen und Zeichnen eignete, sagt Denner, hätte sie zu jener Zeit verwendet. Rückblickend sei für sie das Malen immer auch ein persönlicher Freiraum gewesen, erinnert sich die gebürtige Kielerin, die der Liebe wegen 1969 von der Ostsee in den Schwarzwald gezogen ist. Damals, der guter Luft wegen zur Kur in Lützenhardt, fand Heidemarie Denner nach langer Pause wieder zur Malerei.