Pfalzgrafenweiler Edelschinken und drei Burgen

Pfalzgrafenweiler. Die Kultur- und Naturtour des Landtagsabgeordneten Timm Kern (FDP) in Pfalzgrafenweiler startete mit Einblicken in die traditionelle Fertigung des weltberühmten Schwarzwälder Schinkens. Ohne Zusatzstoffe und mit reinen Naturgewürzen werden in der Metzgerei Pfau in Herzogsweiler goldprämierte Edelschinken-Spezialitäten hergestellt.