Pfalzgrafenweiler Dunkle Wolken am HGV-Himmel

Frank Erhardt: Hat der Verein noch eine Existenzberechtigung?

Bürgermeister Dieter Bischoff lobte die vom HGV stets zuverlässig organisierten Aktivitäten, die dazu beigetragen hätten, in der Region positiv auf die Gemeinde aufmerksam zu machen.

Nach zunächst eher harmonischem Verlauf der Versammlung brachte Frank Erhardt Leben in die Bude. Bestehe überhaupt noch Bedarf am HGV in der Gemeinde?, fragte er in die Runde. Werde dieser in seiner aktuellen Situation noch den Bedürfnissen seiner Mitglieder gerecht? Habe der HGV überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Erhardt zeigte sich enttäuscht darüber, dass nur wenige Mitglieder der Einladung zur Hauptversammlung gefolgt waren. Er frage sich, ob generell überhaupt noch Interesse seitens der Mitglieder vorhanden sei, echauffierte sich Erhardt.

Über mögliche Gründe, warum sich nur wenige Mitglieder zur Hauptversammlung eingefunden hatten, wurde ausgiebig diskutiert. Der Mangel an Zeit sei sicherlich ein wichtiger Grund, da Selbstständige heutzutage stark eingebunden seien, meinte Josef Schiebel. Er frage sich, so Martin Ziegler, ob der Verein angesichts der Erfahrungen bei den Hauptversammlungen eine Auflösung in Erwägung ziehen solle. Ziegler wandte sich an Bürgermeister Bischoff: Würden die seither vom HGV organisierten Veranstaltungen auch ohne dessen Mitwirkung stattfinden? Bevor man über derart grundlegende Themen diskutiere, solle man sich vorab die Satzung des HGV anschauen, entgegnete Bischoff. Diese informiere ja über die Aufgaben und damit auch über Sinn und Zweck des Vereins.

Das vorrangige Problem sah Josef Schiebel nach wie vor im Zeitfaktor und nicht in mangelndem Interesse. Ehrenamtlich Zeit zu investieren sei für Selbstständige, egal ob Handwerker, Gastronomen oder Geschäftsinhaber, immer schwieriger. Frank Erhardt wollte dieses Argument nicht unerwidert lassen. Er bat die Vorstandsmitglieder eindringlich, sich über eine Neuausrichtung des HGV Gedanken zu machen. Josef Schiebel dankte allen für den konstruktiven Dialog. Mit der Vorschau auf die Termine 2017/2018 beendete er die Hauptversammlung.

Für drei weitere Jahre wurden einstimmig wiedergewählt: Vorsitzender Josef Schiebel, Schriftführerin Ramona Schleh, Kassiererin Ramona Wurster, Kassenprüfer Rainer Bürkle und Ulrike Kirn, Beisitzer Hans Krüper, Ralf Kossmann und Martin Ziegler. Das

Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bleibt unbesetzt.