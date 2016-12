Ostelsheim Teils satte Steigerung

Sehr hohe Personalkosten

Am meisten weh tun wird dies den Eltern, die ihre Sprösslinge zur Kleinkindbetreuung und in die Kita geben. In diesem Bereich fallen allein schon Personalkosten von 793 000 Euro an. Die jährlichen Gesamtkosten betragen für die Kommune 914 000 Euro. Dieser Brocken wird zwar durch einen Landeszuschuss von 263 000 Euro etwas leichter, aber der Löwenanteil bleibt an der Kommune hängen. Bei den Erhöhungen im Kita-Bereich hält sich der Gemeinderat wieder an die Empfehlungen der Landesverbände. Besonders gravierend sind die Steigerungen bei der Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten. Je nach Zahl der Kinder unter 18 Jahren in einer Familie beträgt die Anhebung zwischen sieben und 15 Prozent. Bei der Ganztagesbetreuung wird um rund acht Prozent erhöht. Auch bei der Kleinkindbetreuung müssen die Eltern tiefer in die Tasche greifen.

"Wir sind elternfreundlich, bei uns zahlen die Eltern nicht schon ab September mehr, sondern erst ab Januar", unterstrich Bürgermeister Jürgen Fuchs.

Im Vergleich zu den Kita-Gebühren fällt die Anpassung beim Frischwasser gering aus. Hier wird gerade einmal um drei Cent pro Kubikmeter angehoben. Dies entspricht einer Gebührenerhöhung von durchschnittlich 1,12 Euro pro Person und Jahr. Damit wird ein Kostendeckungsgrad von 99,97 Prozent erreicht.

Auch bei den Bestattungskosten kam es zu Gebührenerhöhungen. Hier werden die Sätze für die Benutzung der Aussegnungshalle von 300 auf 350 Euro und die der Leichenzelle von 140 auf 155 Euro erhöht. So kann in diesem Bereich ein Kostendeckungsgrad von immerhin 50 Prozent erreicht werden.