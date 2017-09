Ostelsheim Neue Formulierung nimmt vielen ihre Sorge

Nicht mehr zeitgemäß

"Es gibt Ängste bei Menschen in unserer Gemeinde, ob sie wegen ihrer vielleicht auch nur vorübergehenden Abwesenheit von Ostelsheim hier einmal nicht bestattet werden könnten", unterstrich Gemeinderat Klaus Richter in der jüngsten Sitzung. "Wenn wir etwas für ein besseres Gefühl und gegen Ängste tun können, müssen wir das ändern", sagt Bürgermeister Jürgen Fuchs. Das Ratsgremium war sich einig, dass die derzeitige Satzung nicht mehr den heutigen Gegebenheiten entspricht und einigte sich daher auf flexiblere Formulierungen. Dort heißt es jetzt: "Es kann auf dem Friedhof bestattet werden, wer früher in der Gemeinde gewohnt hat und seine Wohnung hier nur wegen der Aufnahme in ein auswärtiges Altenheim, Altenpflegeheim oder eine ähnliche Einrichtung oder wegen der Verlegung des Wohnsitzes zu auswärts wohnenden Angehörigen verlegt hat". In einem weiteren Abschnitt wird jetzt auch Bürgern, die zum Zweck der Ausbildung, eines Zivil,- Wehr,- und Freiwilligendienstes sowie einer vergleichbaren Tätigkeit ihren Aufenthalt in Ostelsheim aufgegeben haben, die Bestattungsmöglichkeit in ihrem Heimatort zugesichert.

Außerdem wurde in die neue Satzung aufgenommen, dass auf dem Ostelsheimer Friedhof künftig Grabfelder mit und ohne Gestaltungsvorschriften angeboten werden.