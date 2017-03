Ostelsheim Kinder zeigen einen ganz eigenen Blick auf Martin Luther

"So eine Ausstellung haben wir zum ersten Mal im Rathaus. Jedes der Bilder hat etwas ganz Besonderes", freute sich Bürgermeister Jürgen Fuchs, der bei der Ausstellungseröffnung den kreativen Mädchen und Jungen sowie Pfarrerin und Religionslehrerin Heike Ehmer-Stolch und Kunstlehrerin Stephanie Mester dankte. Luther und die Reformation sind im 500. Jubiläumsjahr Gegenstand des Lehrplans in der vierten Klasse. Für Ehmer-Stolch war das Anlass, sich mit den Schülern intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. So wurden unter anderem Teile des Luther-Films angesehen. Es stand die Frage im Raum, wie dem, was die Kinder gesehen und erfahren haben, Ausdruck verliehen werden könne, erklärte Ehmer-Stolch bei der Vernissage.

In Kooperation mit Mester, die den künstlerischen Aspekt des Projekts übernahm, entstanden in sechs Wochen unter der Überschrift "Was mich an Martin Luther beeindruckt …" die Bilder.

Besonders motiviert