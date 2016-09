Ostelsheim Gemeinde kauft Anwesen Kienzle

Den Ostelsheimer Rathauschef treibt es nach wie vor um, dass es trotz intensiver Bemühungen bisher nicht gelungen ist, ein Lebensmittelgeschäft im Ort zu etablieren. Er kann sich gut vorstellen, dass im Bereich des erworbenen Areals eines Tages ein entsprechender Laden angesiedelt werden könnte. Auch der Bau einer bislang in Os­telsheim fehlenden Senioreneinrichtung ist für Fuchs in diesem Bereich denkbar. Noch hat der Gemeinderat nicht entschieden, was mit dem neu erworbenen Objekt geschehen soll. Dies wird sich erst in nächster Zeit herausstellen.

"Mit dem Kauf der Gärtnerei hat sich die Gemeinde vertraglich verpflichtet, einen teilweisen Rückbau vorzunehmen", äußert sich der Schultes weiter. Dies beziehe sich vor allem auf Leitungen und Drainagen, die für den Betrieb der Gärtnerei notwendig waren und deshalb einst dort verlegt wurden.