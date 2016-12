Ostelsheim Entscheidender Schritt nach vorn

Viele Fragen geklärt

Wie gründlich der Gemeinderat die große Investition von allen Seiten beleuchtet, konnte man während der Sitzung schon daran erkennen, dass Vertreter von drei verschiedenen Büros anwesend waren, das Gremium berieten und ihre Positionen begründeten. Dabei galt es, so manche Frage zu klären. "Soll der 29 Jahre alte Heizkessel im Gebäude im Zuge der Maßnahme auch gleich erneuert werden?", lautete eine solche Frage. Dies würde die stolze Summe von 100 000 Euro kosten. "Der Kessel korrodiert von innen. Ich kann nicht garantieren, dass er nach so langer Zeit noch lange hält", meinte der Fachmann. Am Ende siegte die schwäbische Sparsamkeit. "Wir sollten nicht alles auf einmal machen, sondern peu à peu", unterstrich der Rathauschef und plädierte dafür, die Erneuerung der Heizungstechnik zurückzustellen.

Im Bereich der Elektrik gibt es keine größeren Probleme. Klaus Bagusat vom gleichnamigen Haiterbacher Ingenieurbüro empfahl eine Beleuchtung, die eine bis zu 60-prozentige Energieeinsparung bringt. "Mit Licht kann man Einfluss nehmen auf Stimmungen und Gefühle", betonte der Fachmann und empfahl entsprechende Maßnahmen.