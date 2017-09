Ostelsheim Elsner steht für innovative Produkte

Ostelsheim. Auf der Agenda stand neben einer Betriebsführung auch die Diskussion innovativer Technologien in der Gebäudeautomation anhand der Elsner-Produktpalette. Bei der jährlichen Informations- und Schulungstour des Fachverbands werden gezielt Seminare, Informationsveranstaltungen und Unternehmen besucht. So sind die Lehrer und Dozenten der überbetrieblichen Ausbildungsstätten in Baden-Württemberg (Handwerkskammern, Akademien), die im Fachverband Mitglied sind, stets über neue Produkte und Herstellungsprozesse informiert.

Bei der Betriebsführung wurden konkrete Fragen zur im Firmengebäude eingesetzten KNX-Technik gestellt. Beispielsweise sind nahezu in jedem Raum die Touch-Displays "Corlo" zu finden, die den Mitarbeitern ein hohes Maß an Mitbestimmung ermöglichen, um Helligkeit oder Raumklima selbst zu regeln. Dies ist ein Musterbeispiel für gelungene Nutzerfreundlichkeit, so der Verband. Firmengründer und Geschäftsführer Thomas Elsner führte die Besucher nicht nur durch die Abteilungen Produktdesign, Entwicklung, Marketing und Verwaltung, sondern auch durch die Produktion.

Die Teilnehmer erhielten Einblicke in den Herstellungsprozess der Elsner-Produkte, die alle am Firmensitz in Os­telsheim gefertigt werden. Vertriebsleiter und Geschäftsführer Toni Großmann gab eine kurze Einführung in die Unternehmensgeschichte und -entwicklung.