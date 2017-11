Ostelsheim Bürgertreff Ostelsheim feiert zehnjähriges Bestehen

"Good Men of Swing"

Die bekannte Jazzband "Good Men of Swing" des aus Neuhengstett stammenden Bandleaders Charly Heim erfreute die Besucher mit einem breit gefächerten Programm ausgesuchter Jazz-Stücke. Dabei präsentierte sich Heim (Klarinette und Saxophon), Harald Schwer (Piano), Helmut Siegle (Kontrabass) und Rüdiger Mayer (Schlagzeug) als Meister ihres Fachs. Das Repertoire der Formation reichte von Swing über Jazz- standards von New Orleans um das Jahr 1900 bis in die Gegenwart. So erklangen schmissige Stücke von Jazzgrößen wie Benny Goodman, Coleman Hawkins, Duke Ellington und anderen. Vor allem diese Musik trug dazu bei, dass die Stimmung im voll besetzten Saal immer lockerer wurde und die Besucher begeistert applaudierten.