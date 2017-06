Ostelsheim Bauplätze im Fuchsloch heiß begehrt

Ostelsheim. "Alle Interessenten wollen natürlich immer Plätze in der besten Lage", sagt Bürgermeister Jürgen Fuchs in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Die Kommune werde jedoch auf jeden Fall fünf Plätze zurückhalten. Gleich drei Bauanträge im neuen Baugebiet wurden positiv beschieden.

Rege Tätigkeit erwartet

Der Gemeinderat erwartet, dass in nächster Zeit dort eine rege Bautätigkeit einsetzen wird. Die Bauwilligen können sich freuen, denn das Gremium hat mit einer Satzungsänderung dafür gesorgt, dass die Planer der Neubauten mehr Spielraum bekommen und gleichzeitig das optische Bild der Neubausiedlung vielfältiger werden kann.