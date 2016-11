Ostelsheim Asyl-Wohnungen sind "menschenwürdig"

In der Tat beschloss der Gemeinderat vor mehr als einem Jahr, das marode Gebäude mit der Hausnummer 26 abzureißen, da eine Sanierung als zu kostspielig erschien und vor allem auch lange dauern würde. An dieser Stelle sollte, möglicherweise in einfacher Holzbauweise, weiterer Wohnraum für Asylsuchende geschaffen werden.

Ursprünglicher Abrissbeschluss geändert

Doch dann wurden der Kommune plötzlich neue Asylbewerber zugewiesen und weitere hilfsbedürftige Menschen waren angekündigt. "Als die Flüchtlinge kamen, brauchten wir eine schnelle Lösung", unterstreicht Bürgermeister Jürgen Fuchs.