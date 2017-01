Ortenau Zu viele Gegenstöße

Bereits der erste Spielabschnitt war geprägt von vielen ausgelassenen Chancen. Da war es gut, dass in dieser Phase zumindest die Abwehr ordentlich arbeitete und Hofweiers Keeper Nebosja Nikolic die besten Möglichkeiten der Gastgeber vereitelte. Allerdings nahm mit zunehmender Spieldauer die Konzentration in der Abwehr ab, sodass auch die Torleute mehr und mehr auf verlorenem Posten standen. Obwohl auch HGW-Schlussmann Patrick Herrmann, ab der 45. Minute im Gehäuse, mehrfach sein Können unter Beweis stellte – bei den Gegenstößen der Hausherren gab es nichts zu halten.

Als dann noch Luca Barbon Mitte der zweiten Halbzeit verletzt ausscheiden musste, war es um seine Mitstreiter vollends geschehen. Nichts lief mehr zusammen. Der TSV Deizi­sau erhöhte Tor um Tor. Hofweier hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Zugute halten musste man den Akteuren von Michael Bohn, dass sie nicht aufgegeben haben und in den letzten sechs Minuten das Ergebnis noch einigermaßen erträglich gestalten konnten.

Viel Arbeit wartet nun auf das Trainergespann in der dreiwöchigen Pause, bevor am 4. Februar Schlusslicht Heddesheim in die Hohberghalle kommt. TSV Deizisau: Kehle, Gross; Friedel 9, Kosak 1, Taxis 2, Unseld, Lohmann 7, Prinz 1, Sauer, Hendrik Crone 2, Kleefeld 7/3, Killat 1, Brockstedt. HGW Hofweier: Herrmann, Nikolic; Stocker 4, L. Groh, S. Groh 2, Barbon 1/1, Schnak 1, Monschein 1, Schade 3, Schulz 2, See 4/3, Bures 3.