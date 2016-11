Ortenau "Wir müssen wacher und schneller sein"

Ob die Heimspiel-Premiere in der Sulzberghalle die ersten Zähler verspricht, muss sich zeigen. Zwar sind die Gäste aus der Studentenstadt als ebenso punktloses Schlusslicht notiert. Zuletzt wurde aber nur knapp gegen den VfB Stuttgart verloren.

Beide Mannschaften einen aktuell ähnliche Problemfelder: Ein nicht ganz optimaler Trainingsbetrieb, Spieler auf einem unterschiedlichen Stand. Daraus resultieren Aspekte wie Zweikampfverhalten und auch ein Grad an Eingespieltsein, die verbesserungswürdig sind.

Der dezimierte Personalbestand ist ein weiteres Pro­blem. Auf Lahrer Seite steht ein ähnlicher Kader wie vergangene Woche zur Verfügung. Der Langzeitverletzte Alexander Harter und Nils vom Felde sind nicht dabei, ebenso fehlt Christopher Rehm (beruflich verhindert). In der Defensive rückt Sebastian Erlewein wieder ins Aufgebot. "Gerade an Zweikampfverhalten und Passgenauigkeit hat es in Stuttgart gemangelt. Insgesamt müssen wir wacher, schneller und genauer agieren", sagt Lahrs Sprecher Carsten Schultheiß.