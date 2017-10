Ortenau Wieder Derbyzeit beim TuS Schuttern

Die Rheinstädter stehen mit einem ausgeglichenen Punktkonto im Mittelfeld der Liga und dürfen nicht unterschätzt werden. In der Vergangenheit lieferten sich beide Teams immer heiße Duelle, sodass die Zuschauer eine spannende Begegnung erwarten dürfen. Eine Warnung sollte auch der Kehler Punktgewinn beim HTV Meißenheim sein. Mirko Reith konnte den Gegner am letzten Spieltag unter die Lupe nehmen und sein Team somit gut auf die anstehende Begegnung vorbereiten.

"Die ersten Sechs der TS Kehl sowie die starken Torhüter sind nicht zu unterschätzen", warnt Reith, der von seinem Team eine Steigerung im Angriffsspiel erwartet. Dies war in der zweiten Hälfte beim Derby in Schuttern nicht optimal und muss wieder verbessert werden. Aber auch in der Deckung will der HSG-Coach eine aggressive und stabile Arbeit sehen, die es dem Gegner schwer macht. Vor heimischer Kulisse erhoffen sich Reith und sein Team einen weiteren Sieg, um die Erfolgsserie fortzusetzen. Personell steht noch ein kleines Fragezeichen hinter dem Einsatz des erkrankten Timo Oschwald, ansonsten kann die HSG in Bestbesetzung auflaufen.

(lb). TuS Ottenheim – ASV Ottenhöfen (Samstag, 20 Uhr). Im zweiten Heimspiel der Saison geht es für die Ottenheimer Herren gegen den Vorjahres-Dritten aus Ottenhöfen. Die Gäste wurden im Vorfeld höher gehandelt, als es die Tabelle aktuell zeigt. Allerdings hat Gäste-Trainer Sigurosson wegen Verletzungen zum Saisonstart Umstellungen im Team vornehmen müssen. "Ottenhöfen spielt kampfstark und körperbetont, vor allem in der Abwehr, und kommt langsam mit der Personalsituation besser klar", sagt TuS-Coach Daniel Hasemann, der davon ausgeht, dass der ASV nach dem ersten Saisonsieg zuletzt gegen Hardt (23:22) mit Rückenwind nach Ottenheim kommt.

Die Hausherren wollen in eigener Halle natürlich wieder punkten. Für die Sieben um Daniel Hasemann wäre ein weiterer Sieg wichtig. "Wir müssen im Spiel unsere Leistung 60 Minuten halten, dann können wir gewinnen", weiß Ottenheims Trainer, der jedoch warnt, "einen Abfall dürfen wir uns nicht leisten". Die Ried-Sieben kann am Samstag auf einen vollen Kader zurückgreifen und geht so in Bestbesetzung in die Partie.

(red). TVS Baden-Baden 2 – TG Altdorf (Sonntag, 16.30 Uhr). Die TG hat nach dem abgesagten Heimspiel gegen Ohlsbach ein Spiel weniger als die Konkurrenz und hinkt auch deshalb in der Tabelle mit 0:6 Punkten hinterher. Das Team von Manfred Bickel sehnt natürlich den ersten Punkt herbei, der nach Möglichkeit schon am Sonntag bei den mittelprächtig gestarteten Hausherren (4:4 Punkte) eingefahren werden soll. Sonst würde Aufsteiger Altdorf früh den Anschluss verlieren.