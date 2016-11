Ortenau Vorfreude auf das Spitzenspiel

(seg). Bereits vor dem Spiel waren die Aussichten auf Zählbares gering, da mit Ani­ka Tontsch eine wichtige Spielerin ausfiel. So erhielten die Nachwuchsakteurinnen Lena Schmieder (vier Treffer) und Lena Erny (drei Tore) viel Einsatzzeit. Sie waren die positiven Überraschungen des Abends, der ansonsten nicht viel Erfreuliches für die Gäste bereithielt. Schon zur Pause war die Buchal-Truppe beim Stand von 10:16 deutlich distanziert, sodass das Augenmerk nach Wiederbeginn auf Schadensbegrenzung lag. Die HSG-Rumpftruppe kämpfte und hielt das Endergebnis in einem noch erträglichen Rahmen. HSG Ortenau Süd: Schönstein; Schirmaier, Leser 3, Schmieder 4, Hoffmann, Erny 3, Anuschewski 5/1, Foßler 4/3, Braun 3. (tom). TuS Steißlingen II – HSG Meißenheim/Nonnenweier 22:28 (14:14). Am Bodensee hat die Ried-HSG aufgrund einer starken zweiten Hälfte den mittlerweile fünften Saisonsieg eingefahren. Nun steigt die Vorfreude auf den Spitzenvergleich mit dem noch verlustpunktfreien Tabellenprimus Schenkenzell/Schiltach kommende Woche in eigener Halle.

Vor dem Erfolg wartete allerdings harte Arbeit auf die von Trainer Thomas Bauert betreuten Gäste. In den ersten 30 Minuten traten die Gäste zwar offensiv erfolgreich auf, allerdings stimmte die Abwehrarbeit nicht. "Da hat nicht viel zusammengepasst. Wir hatten den Kreis nicht im Griff, auch über die Außen zu viele einfache Gegentore kassiert", monierte Bauert.

Die Partie blieb bis zum 17:17 (39.) ausgeglichen, dann legten die Ried-Damen eine Serie zum 17:21 (42.) vor. Fortan stand die Abwehr sehr sicher, auch Torfrau Katja Maurer steigerte sich. "Es war schön zu sehen, dass sich die Mannschaft, obwohl sie in Bedrängnis war, zu steigern verstanden hat. Gerade die zweite Hälfte war sehr überzeugend", so Bauert. HSG Meißenheim/Nonnenweier: Maurer; Bader, Wohlschlegel, Rauer, M. Markstahler, Frenk 6, Brunner 2, Erb 4, Fortin, Bensch, Leppert, V. Marktahler 14/6, Wilhelmi 2. (tom). Landesliga Nord, Damen: HR Rastatt/Niederbühl – SV Schutterzell 30:22 (14:10). Nichts zu holen gab es für Aufsteiger Schutterzell. Die von Trainer Manfred Kurz betreuten Gäste aus dem Ried hielten anfangs noch mit, verloren jedoch bereits beim 8:4 (16.) den Anschluss. Dennoch bildeten lediglich vier Treffer Rückstand zum Seitenwechsel noch keinen unerreichbaren Zustand aus Schutterzeller Sicht. Die Hoffnung auf eine Wende musste allerdings ganz schnell begraben werden. Der Gast ging mehr Risiko, doch jeder Fehler wurde durch Rastatt/Niederbühl bestraft. Beim 21:13 (39.) war die Partie entschieden, die Kurz-Truppe fand kein Rezept gegen die intensive Verteidigung der HR, war selbst im Abschluss mit Ausnahme von Judith Herrmann (elf Treffer) insgesamt zu harmlos. SV Schutterzell: Susanne Reichenbach, Stefanie Reichenbach; Heitzmann, Himmelsbach, Czauderna 2, Kaufmann 1, Bürkle 4, Tscherter 3, Leppert 1, Herrmann 11/2, Schrempp, Walter.