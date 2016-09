FC Fischerbach – VfR Hornberg 3:0 (2:0). Hornberg musste sich im Spitzenspiel in Fischerbach erstmals geschlagen geben. Zu Beginn jedoch der VfR fast die stärkere Elf. Allerdings nur bis zu Willes Führungstreffer. Mario Braig erhöhte noch vor Seitenwechsel auf 2:0. Mit dem 3:0 war die Partie gelaufen. Tore: 1:0 Wille (19.), 2:0 Braig (37.), 3:0 Brucher (86.). SG Schweighausen – SV Reichenbach/G 3:2 (2:0). – Tore: 1:0 L. Zehnle (13.), 2:0 Pfeiffer (40.), 2:1 und 2:2 J. Braun (59.+61.), 3:2 Chr. Kopf (73.). Gelbrot für Wussler (33.) SVR. SV Hausach 2 – SV Zunsweier 2:4 (1:1). Individuelle Fehler der Hausacher Reserve verhinderten einen möglichen Punktgewinn, so dass bei der Zweiten des SVH auf dem Punktekonto weiter die Null steht. – Tore: 0:1 Greber (12.), 1:1 Steinhauser (39.), 1:2 Höpf (52.), 2:2 Steinhauser (53.), 2:3 Ben Jabralla (73.), 2:4 Silberer (89.). Ankara Gengenbach – SV Dörlinbach 2:12 (2:7). – Tore: 0:1 Rothweiler (9.), 0:2 Eigentor (16.), 0:3 J. Singler (18.), 0:4 Rothweiler (20.), 1:4 A. Celik (23.), 1:5 Müllerleile (33.), 1:6 Rothweiler (36.), 2:6 Zencirkiran (37.), 2:7 und 2:8 Rothweiler (43. + 46.), 2:9 J. Singler (51.), 2:10 Müllerleile (65.), 2:1 Hummel (75.), 2:12 J. Singler (81.). FV Biberach – FC Wolfach 0:4 (0:3). Der FCW präsentierte sich gestern wieder gut erholt. – Tore: 0:1 Ujkani (30.), 0:2 Armbruster (40.), 0:3 Matzander (60.), 0:4 Markowski (75.). FC Ohlsbach – TuS Kinzigtal 7:0 (3:0). Der letztjährige Tabellendritte aus Ohlsbach kam vor eigenem Anhang gegen den TuS Kinzigtal zum ersten Sieg. Dass der am Ende, auch dieser Klarheit vollkommen in Ordnung ging, darüber herrrschten keine Zweifel. – Tore: 1:0 St.Benz (10.), 2:0 und 3:0 L. Schneider (18. + 25.), 4:0 K. Schneider (60.), 5:0 St. Benz (62.), 6:0 Sikora (70.), 7:0 St. Benz (78.). DJK Welschensteinach – SV Gengenbach 9:4 (4:3). Die Zuschauer in Welschensteinach kamen gestern beim Spiel der DJK gegen den bis dato noch unbesiegten SV Gengenbach mit dreizehn Treffern voll auf ihre Kosten. – Tore: 1:0 Schwendemann (4.), 1:1 M. Lehmann (12.), 2:1 und 3:1 Steiner (20. + 21.), 3:2 Barisic (35.), 3:3 Späth (36.), 4:3 Steiner (41.), 5:3 Göppert (53.), 6:3 und 7:3 Steiner (56. + 60.), 8:3 Ketterer (65.) , 8:4 Wörner (69.), 9:4 Steiner (74.). SC Hofstetten 2 – SV Schapbach 0:1 (0:0). Die SVH-Reserve bleibt zwar weiter im Tabellenkeller hängen, doch die Leistung, die man gegen den amtierenden Spitzenreiter bot, war nicht zu verachten. Hofstetten wird mit der gestrigen Leistung aber bald weiter oben zu finden sein. – Tore: 0:1 Armbruster (53.).