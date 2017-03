DJK Welschensteinach – SV Zunsweier 2:0 (1:0). Die Schwörer-Truppe setzte nach dem erwartungsgemäßen Heimsieg über Zunsweier die Erfolgsserie fort, bleibt dick im Geschäft. Doch am Ende war es nur ein Arbeitssieg. Die DJK verstand es nicht, wie in den vergangenen Partien, sich spielerisch durchzusetzen, fand nur schwer, wenn überhaupt ins Spiel. Selbst nach der frühen Führung keine Sicherheit, am Ende reichte es dennoch. – Tore: 1:0 A. Steiner (1.), 2:0 M. Schöner (57.). SV Hausach II – TuS Kinzigtal 0:0. Die SVH-Reserve konnte nicht ganz an die vorsonntägliche Leistung in Zunsweier anknüpfen, und das besonders im Angriff. Die Gäste gingen gestärkt, natürlich durch das zuletzt erste Erfolgserlebnis seit Jahren, motviert ins Kellerderby. Hausach hatte zwar ein leichtes Chancenplus, doch gelang es nicht, auch nur einmal die vielbeinige und aufopferungsvoll agierenden Gäste zu überwinden. FV Biberach – SV Dörlinbach 2:6 (1:3). Der Torhüter des gastgebenden Teams erwischte gestern nicht gerade seinen besten Tag, sah zumindest bei den beiden ersten Gegentoren nicht gut aus. Nach der FVB-Führung zeigten die Gäste, dass sie im Angriff zu den Besten der Liga zählen. Zweimal Singler, einmal Beck und zweimal Lauer leiteten die Wende ein. Doch der 6:2-Sieg der Schuttertäler ist deutlich zu hoch ausgefallen. – Tore: 1:0 Brüschke (10.), 1:1 und 1:2 Singler (15. + 42.), 1:3 Beck (44.), 1:4 und 1:5 Lauer (55. + 70.), 2:5 Thelen (72.), 2:6 Beck (90.). FC Ohlsbach – FC Wolfach 4:2 (3:0). Wolfach musste sich gestern beim Nachbarschaftsduell in Ohlsbach beugen, mit einer Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten. Nach verschlafenem Beginn lag der FCW bereits nach weniger als zwanzig Minuten 0:3 hinten. Als man nach Seitenwechsel auf 2:3 herankam, schien ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen. Doch es kam anders: nach dem 2:4 war das Spiel gelaufen. – Tore: 1:0 Springmann (9.), 2:0 J. Benz (11.), 3:0 F. Herrmann (17.), 3:1 Reinberger (47.), 3:2 Mtzander (75.), 4:2 Weigand (89.). Ankara Gengenbach – VfR Hornberg 1:5 (1:0). Der Spitzenreiter marschiert eifrig weiter, ist seinem Ziel, dem direkten Einzug in die Kreisliga A, wieder ein Stückchen näher gekommen. Nach dem Rückstand trat Torjäger Mario Schendemann wieder in Aktion, ebnete mit vier Treffern in Folge den Weg zum fünfzehnten Sieg dieser Saison. Durch Schapbachs Punkverlust hat der VfR den Vorsprung nun auf sechs Punkte ausbauen können. – Tore: 1:0 S.-M. Becia (20.), 1:1, 1:2 1:3 und 1:4 M. Schwendemann (55., 69., 74. + 84.), 1:5 Fr. Romero (90.+2). Gelb-rot für F. Altinok (82.) Ankara. FC Fischerbach – SV Schapbach 2:2 (0:2). In Fischerbach sah es zur Halbzeit eigentlich noch nach keiner Schützenhilfe für den Leader aus. Denn der Tabellenzweite aus dem Wolftal führte durch zwei späte Treffer zur Pause nicht unverdient mit 2:0. Doch nach dem Anschlusstreffer durch Fabian Moser verloren die Gäste dann mehr und mehr den Draht zum Spiel, weshalb den Hausherren doch noch der Ausgleich gelang. – Tore: 0:1 D. Müller (42.), 0:2 Krauth (44.), 1:2 F. Moser (75.), 2:2 M. Faber (85.) SC Hofstetten II – SV Reichenbach/G 1:2 (1:1). Reichenbach hatte beim Gastspiel in Hofstetten viel Mühe, um sich mit einem knappen Dreier in der Tasche auf die Heimreise machen zu können. Die gastgebende Reserve ging mit dem ersten vielversprechenden Angriff bereits nach zwei Minuten in Führung, doch Wussler glich noch vor der Pause aus. Der etwas glückliche Siegtreffer für den Gast dann in allerletzter Minute durch Salzer. – Tore: 1:0 Lupfer (2.), 1:1 D. Wussler (44.), 1:2 Salzer (90.) SG Schweighausen – SV Gengenbach 3:0 (1:0). Einen verdienten Heimsieg gibt es aus Schweighausen zu vermelden. In einer sehr fairen Begegnung gewann die Bergelf gegn den SV aus Gengenach mit 3:0 und greift damit die einstelligen Ränge an. Der geschlagene Gast musste dagegen durch die Niederlage beim Kampf um den zweiten Rang einen kleinen Rückschlag hinnehmen und nun auch Reichenbach an sich vorbeiziehen lassen. – Tore: 1:0 P. Ohnemus (10.), 2:0 P. Geiger (52.), 3:0 M. Bauer (89.).