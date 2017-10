Ortenau VfK Mühlenbach muss Niederlage einstecken

(lh). Einen schlechten Rückrundenstart erwischte Oberligist VfK Mühlenbach beim ASV Urloffen II. Die Kinzigtaler kassierten eine 14:18 Niederlage, behaupten aber ihren dritten Rang in der Tabelle. Gründlich danebengegangen ist die Generalprobe des VfK Mühlenbach für das Derby gegen den KSV Hofstetten am Dienstagabend (Reformationsfeiertag) um 20 Uhr in der Gemeindehalle Mühlenbach.