Ortenau VCO präsentiert den ersten Neuzugang

Viviane Hones, aktuell noch Spielerin beim Drittliga-Spitzenreiter TV Villingen, wechselt nach Offenburg. Die 17-Jährige, die in einigen Tagen ihren 18. Geburtstag feiert, soll den VCO auf der Libero-Position verstärken.

Zu ihrem Wechsel sagt Hones: "Ich absolviere dieses Jahr mein Abitur, danach möchte ich meinen Fokus auf den Sport legen. In Offenburg bekomme ich die Chance, das in der zweiten Bundesliga zu verwirklichen." Nach ihren Erwartungen und Zielen befragt, meint die Villingerin: "Ich möchte mich nicht nur sportlich, sondern auch persönlich und im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres weiterentwickeln und ich freue mich schon auf die neue Mannschaft. Mein Ziel ist es, dass ich mich schnell in der zweiten Bundesliga einfinde und meine sportliche Leistung verbessere."

VCO-Trainerin Tanja Scheuer, die ihr Amt im Sommer bekanntlich niederlegt, war in den Probetrainings vor allem vom Einsatz und von der kämpferischen Art Hones’ begeistert und glaubt, "dass sich ›Vivi‹ sehr schnell integrieren wird."