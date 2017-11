Ortenau VC Offenburg schnuppert an Pokalsensation

Im Tiebreak hielt es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen. Es ging hin und her. Bis zum 9:11 konnten die Offenburgerinnen die Partie offen gestalten, dann ließen die Routine und vor allem die größeren Kraftreserven das Pendel zugunsten der Gäste ausschlagen: Mit 15:11 ging der fünfte Satz an die Bayern.

Publikum treibt VC zu Höchstleistungen

VC-Trainer Florian Völker sah vor allem das Publikum als den entscheidenden Faktor für die "fantastische Leistung" seines Teams: "Um überhaupt in den Tiebreak zu kommen, haben wir alles reingehauen an Willensstärke und Emotionen. Die Halle hat uns dabei unglaublich gepusht." Vilsbiburg-Coach Timo Lippuner war unmittelbar nach dem verwandelten Matchball in erster Linie erleichtert: "Ich bin wirklich froh, dass wir dieses Spiel noch gedreht haben." Fur die Teamentwicklung, so der Schweizer, sei es "extrem wichtig" gewesen, dass sich die Mannschaft im Laufe der Partie gesteigert und einen Weg gefunden habe, dieses schwierige Spiel zu gewinnen.

Für Völker war vor allem die hohe individuelle Qualität des Gegners dafür verantwortlich, dass es am Ende nicht ganz gereicht hat: "Die haben einige Top-Spielerinnen im Kader, die am Ende Lösungen finden können, die wir so nicht finden konnten."

Und auch wenn direkt nach dem Abpfiff bei seinen Spielerinnen noch die Enttäuschung über die Niederlage überwogen hätte, könne das Team laut Völker stolz auf die Leistung sein: "Wenn man in den fünften Satz kommt, will man diesen verständlicherweise auch gewinnen. Deshalb sind die Spielerinnen im ersten Augenblick niedergeschlagen, aber bald werden sie bestimmt stolz sein."

Gleich nach dem Spiel galt es für Völker jedoch bereits seine Spielerinnen auf den kommenden Liga-Gegner einzustellen. "Ich habe den Mädels gesagt, dass es jetzt viel schwieriger wird, da die Halle diesmal gegen uns sein wird. Deshalb hat das Team am Donnerstag auch frei bekommen." Denn nach dem fantastischen Spiel im Pokal muss sich der VC nun schnellstmöglich umstellen, um für die Aufgabe in Grimma (nähe Leipzig) gewappnet zu sein. Über sechs Stunden Anreise am Samstag, eine enge, laute Halle, eine erfahrene, abgezockte Mannschaft sind alles Faktoren, die einen ins Straucheln bringen können.

Gestrauchelt ist am vergangenen Samstag auch der Meisterschaftsfavorit Straubing. 3:2 hieß am Ende für Grimma. Ein echtes Ausrufezeichen und eine Bestätigung der Leistungen der Randleipzigerinnen. Sind sie doch in der aktuellen Saison noch ungeschlagen und rangieren mit einem Spiel mehr als der VCO auf Tabellenplatz zwei.

Mit einem Sieg könnten die Offenburgerinnen an Grimma vorbei ziehen. Trainer Völker weiß aber um die Schwere der Aufgabe: "Grimma schlägt unheimlich druckvoll auf, steht selber sehr gut in der Annahme und spielt eine tolle Block-Feldverteidigung. Es wird unheimlich schwer, einen Ball auf den Boden zu bekommen. Eine hammerharte Aufgabe wartet da auf uns." Teammanager Florian Scheuer ist optimistisch: "In Grimma ist es immer schwer zu spielen, aber nach dem Pokal-Kracher wissen die Mädels wieder (nach der langen Spielpause), was sie drauf haben und ich bin mir sicher, dass sie das auch am Samstag abrufen können."