Ortenau Unterschriften besiegeln neue SG

Es war ein historischer Moment am Samstagabend kurz vor dem Derby TuS Schuttern gegen SV Schutterzell in der Offohalle: Der TV Friesenheim, TuS Schuttern und der SV Schutterzell haben sich offiziell zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen. Was vor gut zwei Jahren noch so gut wie unmöglich erschien, ist damit Realität.

"Endlich", kommentierte Matthias Greiner, Vorsitzender TuS Schuttern. Hans Gänshirt und Markus Deck unterzeichneten für den Vorstand des TV Friesenheim, da die Abteilungsleiter Handball Bernd Goedtler und Timo Siefert aktiv für den Handball unterwegs waren. Markus Bürkle setzte mit gleichem Enthusiasmus seine Unterschrift für den SV Schutterzell unter den Vertrag. "Sicher muss die ältere Garde unserer Mitglieder noch etwas schlucken", kommentierte Greiner.

Bürkle erinnerte daran, dass Schuttern und Schut­terzell bei der Jugend seit den 1990er-Jahren eine intakte und gut funktionierende Spielgemeinschaft bilden. 2011 haben sich die Friesenheimer angeschlossen. Auch auf Initiative von Jugendleiter Ralf Mättler, der sich mit seiner gesamten Familie für den Friesenheimer Handballsport und das Vorwärtskommen der Mannschaften einsetzt.