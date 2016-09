Ortenau Über Stock und Stein in Meißenheim

Die badische Meisterin der Reiter ab 22 Jahre (Senioren), Annika Friedrike Zerulla, verteidigte ihren Titel aus dem vergangenen Jahr erfolgreich. Die Bronzemedaille blieb in der Ortenau: Eike Rebecca Gerken vom RV Schutterwald überzeugte in den drei Disziplinen und wurde dafür belohnt. Mit Anita Ehret vom RC Emmendingen holte sich bei den Jungen Reitern keine unbekannte Amazone den badischen Meistertitel. Sie war mit Hollywood an den Start gegangen.

Bei der Pony-Vielseitigkeit der Klasse A** ging es um die süddeutsche Meisterschaft. Teilnehmer aus den Bundesländern Bayern, Hessen und Baden-Württemberg waren erstmals nach Meißenheim gereist. Die Austragungsorte dieser Meisterschaftswertung rollieren jährlich in Süddeutschland. Der Sieg und der zweite Platz gingen nach Hessen. Nicoletta Massmann setzte sich durch. In der Mannschaftswertung, in der jeweils drei Starter eines Bundeslandes ein Team bilden, ging der Sieg nach Hessen, vor der Mannschaft Baden-Württemberg III und Baden-Württemberg I.

Die Springprüfungen, die auf dem Hauptplatz ausgetragen wurden, waren mit regionalen Reitern ebenfalls gut besetzt. Der Sieg im L-Springen mit Stechen blieb in Meißenheim: Gerd Wensig vom RRFV siegte mit Costa-Rica vor Heike Meisinger vom RFV Ottenheim mit Angels Dream W und wurde mit Argentina noch Dritter. Im Punktespringen der Klasse A wurde Maurice Bappert vom RV Lahr mit Contino Zweiter und Silvia Wölfle vom gastgebenden Verein mit Comptessa Piccolina Fünfte.

Bei der Springprüfung Klasse A** erreichte Sabrina Kiser vom RV Lahr mit Anna den dritten Platz. Der Meißenheimer Phillip Diener, der für den RV Schutterwald startet, erzielte mit Fyrell Rang fünf. Die Stilspringprüfung der Klasse A* mit Standardanforderung gewann Lena Poprat vom RV Ichenheim mit Holly Golightly. Im Stilspringen der Klasse E ergatterte Carlos Zürcher vom RRFV Meißenheim mit Antonia in der ersten Abteilung den dritten Platz. In der zweiten Abteilung wurde Jessica Reibetanz vom RC Altenheim mit Napoleon ebenfalls Dritte. Im Springreiterwettbewerb hatte Jara Krieg vom RC Ichenheim auf Tarabas die Nase vor ihrer Vereinskollegin Denise Arnold mit Astor. In der zweiten Abteilung des Stilgeländeritts der Klasse E war Antonia Bär vom RRFV Meißenheim mit Blackwood Silver Spruce als Dritte platziert.

In der kombinierten Wertung der Klasse E, mit Springen und Geländeprüfung, landete Jasmin Welle vom Reitclub 77 Kippenheim mit Estelle auf dem vierten Platz. Ihre Vereinskollegin Vivien Gürtler wurde mit Malko Zweite in der ersten Abteilung der E-Dressur. In der zweiten Abteilung waren die Lahrerinnen Hannah Schneble auf Filou und Kim Marion Altmeyer auf Lora vorne.

Der Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp wurde in drei Abteilungen und der Führzügelwettbewerb in fünf Abteilungen ausgetragen. "Die Grundsteine der Turnierreiterei werden insbesondere in diesen Wettbewerben gelegt. Turnierluft unter Meisterschaftsatmosphäre zu schnuppern, ist etwas ganz Besonderes", hieß es vonseiten des Ausrichters. Mit den Leistungen, dem positiven Verlauf des Turniers und dem guten Zuspruch vonseiten der Reitsportler und Besucher zeigte sich Ludwig Börsig, einer der beiden Vorsitzenden des RRFV Meißenheim, sehr zufrieden.

Weitere Informationen und Ergebnisse: www.fn-neon.de