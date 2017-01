Ortenau TV Lahr im Heimspiel völlig von der Rolle

Auch nach dem Seitenwechsel sollte es nicht besser werden. Dornstetten/Alpirsbach konnte das in den ersten 30 Minuten gezeigte hohe Niveau nicht nur halten, sondern sogar noch ausbauen. Von Lahrer Seite war dagegen nur immer wieder einmal bruchstückhaft ein Hauch von Können zu sehen. Die Mannschaft wirkte gehemmt, nach der deutlichen Unterlegenheit in den ersten 30 Minuten auch geschockt. 18:26 (42.), 22:30 (49.) und dann sogar 23:34 (56.) nahmen gegen Ende hin das Ausmaß eines Klassenunterschieds an. TV Lahr: Himmelsbach, Jäkel; Bendrich, Karl, Schwendemann, N. Müller, Möller 3/1, Wansiedler 7, Frank, Beathalter 2, Kaufmann 4/1, Kern 1, Steinmetz 5, Wurth 3. SG Dornstetten/Alpirsbach: Hommer; V. Arnold 6, B. Müller, S. Arnold 9/4, Hauk 6, Grözinger, Seifert, Walter, Lohmüller 1, Süßer 7, Jüppner, Hanzel 7.