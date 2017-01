Ortenau TV Lahr bietet sich Chance zur Revanche

Das Gute könnte sein, dass morgen unmittelbar die Chance zur Revanche besteht. Die Abwehr muss deutlich aktiver werden, die auch gegen Lahr starke Offensivreihe der SG um die Arnolds und Katrin Süßer engagiert bekämpfen. Dazu kommt ein weiteres wiederkehrendes Problem des TVL, das sich schon in diversen Partien der laufenden Saison gezeigt hat. "Wir haben das Hinspiel in den ersten 15 Minuten verloren, danach sind wir bis zum Schluss beständig hinterhergelaufen", so Roll. Seine Mannschaft hat Probleme damit, von Anpfiff an vollkommen wach und mit brennender Konzentration auf den Kontrahenten fixiert zu sein. Ebenfalls ein Aspekt, den es zu verbessern gilt. Man darf gespannt sein, wie die Reaktion der Gäste ausfallen wird. Teresa Beathalter (Mittelhandbruch) kann bei der Zielsetzung, sich deutlich besser aus der Affäre zu ziehen als vor Wochenfrist, nicht mitwirken.