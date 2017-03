Ortenau Topbedingungen werden ausgenutzt

"Wir sind hier im Trainingslager und nicht im Urlaub", betonte Trainer Alfred Klausmann stets, wenn seine Athleten sich von den anstrengenden Einheiten auf Deutschlands beliebtester Ferieninseln von den Strapazen erholen wollten.

Nachdem sich die Mountainbiker des Skiclub Hausach bereits seit Ende November wieder auf die kommende Radsaison vorbereiten, hat das Team LinkRadQuadrat dem Kinzigtal im Februar den Rücken gekehrt und ist für ein intensives Straßenausdauertrainingslager nach Mallorca geflogen. In Playa de Palma wurde das Quartier aufgeschlagen.

Bei ausgezeichneten Trainingsbedingungen zwischen 16-19° C nutzten die SC Fahrer die Woche optimal für lange Grundlagen- und Kraftausdauertraininsgeinheiten. Unter der Regie von Trainer Alfred Klausmann holte sich die Kinzigtaltruppe den Feinschliff für die in Kürze startende Wettkampfsaison. Nach dem täglich 30-minütigen Frühsport ging es auf das Rad, um die vier- bis sechsstündigen Grundlagenausdauereinheiten in Angriff zu nehmen. Das achttägige Trainingslager setzte sich aus zwei Trainingsblöcken zusammen, wobei nach jedem dritten Trainingstag ein Ruhetag eingelegt wurde. Es wurde in zwei Leistungsgruppen trainiert, wobei die Hausacher Mountainbike-Asse nach dieser Woche je nach Leistungsstand auf 20 - 40 Trainingsstunden, über 650 – 1000 gefahrene Kilometer und 8000 Höhenmeter zurückblickten. Auf die bis jetzt antrainierte Grundlage kann nun Schnelligkeit aufgebaut werden, um für die vor der Tür stehende Radsaison bestens gewappnet zu sein. "Alle konnten das Training wie geplant durchziehen und sind jetzt kurz vor Saisonbeginn sehr gut in Schuss", zog Trainer Alfred Klausmann nach dieser Woche Bilanz.