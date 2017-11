Ortenau Titel für den KSV Hofstetten schon greifbar

Dem KSV Hofstetten fehlen fünf Kampftage vor Saisonende nur noch zwei Siege zum vorzeitigen Titelgewinn. Während er bei Olympia Schiltigheim II mit 21:12 die Punkte aus dem Elsass entführte, stolperte Verfolger KSV Haslach zu Hause überraschend über den KSK Furtwangen mit 16:18. Der Vorsprung der Hofstetter auf den Lokalrivalen aus der Kinzigstadt wuchs damit auf sieben Punkte an. Da alles für einen Heimsieg am kommenden Samstag gegen den SV Triberg II spricht, fällt die Entscheidung um die Meisterschaft im Stadt-Dorf-Derby zwischen dem KSV Haslach und dem KSV Hofstetten am 24. November. Der Sieg bei den Straßburger Vorstadtringern stand frühzeitig fest. Die Kinzigtaler nahmen einen 13:2 Vorsprung in die Pause und bauten diesen mit dem achten Einzelduell auf uneinholbare 21:5 aus. Erst in der Schlussphase stachen die Asse der Gastgeber, die aber nur noch Ergebniskosmetik betreiben konnten.