Ortenau Timo Beck gewinnt S-Springen

Beck siegte auf Chatinus, blieb im Stechen fehlerlos und verwies die jeweils mit vier Fehlerpunkten notierten Tobias Schwarz (Kenzingen/Good Life) und Alexander Schill (Ichenheim/Key West) auf die Plätze zwei und drei.

In einem weiteren hochkarätigen Springen der Turniertage, einer Prüfung Klasse M** mit Stechen, lag Tobias Schwarz, diesmal auf Soleil, in 58,93 Sekunden ganz vorne. Er ließ den Altenheimer Jochen Teufel auf Leon, der ebenfalls fehlerlos blieb, aber 60,80 Sekunden benötigte, hinter sich. Julia Beck (Lahr) wurde auf Contagious in 71,81 Sekunden Fünfte.

Insgesamt 33 Prüfungen waren im Rahmen der Lahrer Turniertage ausgeschrieben worden, bei denen große Teile der gesamten südbadischen Spring- und Dressurreiterelite ihre Visitenkarte auf dem im Sportgebiet Limbruchmatten (Ortsteil Langenwinkel) gelegenen Areal abgaben.