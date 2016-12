Ortenau TG Breisgau scheitert in Relegation

Die Mannschaft startete – wie in jedem Wettkampf in dieser Saison – am Balken. Dieses Mal konnten die Athletinnen die Hürde nicht so gut und souverän meistern. Benita Braun eröffnete den Wettkampf und musste das Gerät einmal verlassen. Auch Lilien Sager kam, nach zweiwöchiger Krankheit, nicht fehlerfrei durch ihre Übung. Nur Katharina Bernhardt und Gastturnerin Clara Beugnon blieben auf dem Zittergerät, hatten jedoch einige Unsicherheiten zu verzeichnen.

Nach dem durchwachsenen Start am Balken überzeugte die Mannschaft mit einem gelungenen Bodendurchgang. Lea Grim, die ihr Bundesligadebüt feierte, Lena Stockhausen, Katharina Bernhardt und Clara Beugnon zeigten schöne und fehlerfreie Übungen, welche mit der Tagesbestleistung von 48,45 Punkten belohnt wurden.

Allerdings verletzte sich Lisa Gerber beim Einturnen am Sprung und konnte somit an den letzten beiden Geräten nicht mehr an den Start gehen. Während am Sprung noch vier solide und saubere Leistungen abgerufen wurden, war der Ausfall am letzten Gerät, dem Barren, nicht mehr zu kompensieren.