Ortenau Sulz sehnt ersten Sieg des Jahres herbei

(mat). FV Ettenheim – SV Haslach (Sonntag, 15 Uhr). Nach zwei Unentschieden zum Auftakt ins neue Jahr will der FVE endlich einen Dreier einfahren. Zuletzt zeigte der FVE eine gute Partie und konnte dem Tabellendritten Ichenheim ein 4:4-Unentschieden abtrotzen. Dabei konnte man zweimal einen Rückstand drehen, musste aber kurz vor Schluss selbst die Führung wieder aus der Hand geben. Die Mannschaft spielt gut und hat nach wie vor alle Chancen den Klassenerhalt zu schaffen. Diese Mission soll am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den starken SV Haslach beginnen. Coach Torsten Grießbaum sagt vor der Partie: "Wir haben gegen den Tabellendritten einen Punkt geholt, was aufgrund des Spielverlaufes und der Ergebnisse der Konkurrenz zwar positiv zu sehen, aber letztlich doch zu wenig ist. In der Rückrunde sind wir jedoch weiter ungeschlagen. Wir wollen mit aller Macht versuchen, am Sonntag zu Hause dreifach zu punkten, um den Abstand nach oben weiter zu verkürzen." (tom). FSV Seelbach – Zeller FV (Sonntag, 15 Uhr). Während die Dramatik und die Abstände im Abstiegskampf der Bezirksliga von Woche zu Woche näher zusammenrücken, bemühen sich die Seelbacher (Platz zwölf, 24 Punkte) mit aller Macht, diesem Strudel zu entgehen. Der Beginn im neuen Jahr war vielversprechend, die Schuttertäler sind mit zwei klaren Siegen aus den Startlöchern gekommen. Der Abstand ins gesicherte Mittelfeld ist minimal, doch die Mannschaft von Trainer Markus Lach muss genau da ansetzen, wo sie in den vergangenen 14 Tagen erfolgreich gewesen ist. Vor allem die Unberechenbarkeit im Abschlussverhalten hat sich als Trumpf erwiesen. Torjäger Fabian Kloos (14 Saisontore) hat zwar bereits getroffen, auf ihm allein lastet der Druck jedoch nicht mehr.

Zu Gast ist am Sonntag der FV Zell am Harmersbach (Platz acht, 26 Punkte), gegen den zumindest der aktuelle Trend spricht. Vier ihrer jüngsten fünf Begegnungen haben die Zeller verloren, doch ein Sieg in Seelbach könnte das Momentum wieder zu den eigenen Gunsten drehen.

Doch auf FSV-Seite, der personell – ebenfalls ein Novum in der laufenden Runde – nahezu aus dem Vollen schöpfen kann – sollte man gewillt sein, den Positivtrend mit einem machbaren Heimsieg fortzusetzen. Es wäre der nächste Schritt weg aus den Irrungen des Kellerkampfes.