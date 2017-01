Ortenau Starke Saison für Fahrer des SC Hausach

Felix Klausmann (U23) gewann sensationell die Bundesligagesamtwertung im Sprint in der Elite-Klasse der Herren. Bei der WM in Nove Mesto startete er für Deutschland im Eliminator-Sprint und durfte auch zusammen mit seinem Teamkollegen Mark Kindler das Nationaltrikot bei den Weltcuprennen in Albstadt und La Bresse überstreifen. Yannik Wörner sicherte sich in seinem ersten U 23 Jahr die baden-württembergische Vizemeisterschaft im Up-Hill und fuhr bei der Cross-Country-DM in die Top 20.

Clarissa Mai wurde in ihrem ersten U 23 Jahr zweifache baden-württembergische Meisterin(Up-Hill und Cross-Country) und gewann bei den deutschen Meisterschaften die Bronzemedaille. Außerdem gewann die Steinacherin die Gesamtwertung im Tälercup und startete für Deutschland bei den Weltcups in Albstadt und La Bresse. Aber auch im Nachwuchsbereich trägt die Arbeit von Alfred Klausmann und seinem Trainerteam Früchte. Der Hausacher MTB-Nachwuchs konnte mit ganz starken Leistungen überzeugen.

In der Klasse U 17 ließ Julian Rösch als Dritter im Tälercup und mit starken Leistungen in Bundesnachwuchs-sichtungsrennen aufhorchen. In der Klasse U 15 erkämpfte sich Stephan Mayer und Robin Bischler als Jahrgangsjüngste zusammen mit David Schnurr zahlreiche Spitzenplatzierungen bei Bundesnachwuchssichtungen. Bei den baden-württembergischen Radcrossmeisterschaften holte sich Robin Bischler den Titel vor seinem Teamkameraden Stephan Mayer.