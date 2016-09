Ortenau Starke Hornberger prüfen Fischerbach

Im Topspiel des vierten Spieltages trifft der FC Fischerbach auf eigenem Platz auf Hornberg, das nach drei Siegen in Folge auch diese Hürde erfolgreich überspringen möchte. Welschensteinach will endlich die ersten Punkte einfahren. SAMSTAG, 16 UHR FC Fischerbach – VfR Hornberg. Fischerbach hat noch keinen Gegentreffer hinnehmen müssen. Durch ein torloses Remis ist die Punktekonto aber leicht befleckt. Hornbergs Weste ist dagegen noch blütenweiß, und das soll möglichst auch nach der Partie so Bestand haben. SG Schweighausen – SV Reichenbach/G. Ebenfalls am Samstag empfängt die SG aus Schweighausen den stark gestarteten SV Reichenbach/G. Um einen kapitalen Fehlstart der Elf aus dem Bergdorf zu vermeiden, müssen jetzt zumal daheim Punkte her. SONNTAG, 13 UHR SV Hausach 2 – SV Zunsweier. Hausachs Reserve geht am Sonntag daheim sicher als Außenseiter in die Begegnung gegen Zunsweier. Der Gast erlebt derzeit sehr sonnige Tage und belegt ­– noch ungeschlagen – den sechsten Rang. Die zweite Garnitur des SVH wäre deshalb schon mit einem Zähler zufrieden.