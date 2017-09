Ortenau Standortbestimmung für TV Lahr

Steißlingen gilt als eines der Spitzenteams der Liga, wenngleich Coach Christian Kern in der Hinsicht bremst. "Wir sind dazu in der Lage, oben mitzuspielen, allerdings war unsere Vorbereitung sehr wechselhaft. Ich bin selbst gespannt, wie weit wir sind", so Kern im Gespräch, als er vergangene Woche den Lahrer Auftakt scoutete. Die Vergleiche der Vorsaison sind noch in bester Erinnerung, "damals haben lediglich Kleinigkeiten entschieden. Das wird wohl auch diesmal wieder eine sehr spannende Angelegenheit, die Mannschaft und ich freuen uns darauf", so Christian Kern. Er bevorzugt offensiv-orientierten Powerhandball, der auf ein variables Lahrer System prallt.

Die absolute Topspielerin im Kader des Gastgebers ist ein Neuzugang: In der vergangenen Spielzeit spielte Kim Schmitt noch für die HSG Bensheim/Auerbach in der Zweiten Bundesliga. Seit 2014 hatte die Badenerin die Farben der Bensheimer getragen, mit dem dritten Platz bei der Deutschen A-Jugend-Meisterschaft feierte die 20-Jährige auch ihren bisher größten sportlichen Erfolg mit dem Ex-Verein. Da Schmitt für ihre Ausbildung beim Zoll in Sigmaringen berufsbedingt in Sachen Handball etwas kürzer treten musste, geht die schnelle Linksaußen heute für Lahrs kommenden Gegner auf Torejagd.

Das Fazit nach der Vorbereitung fällt beim TuS Steißlingen allerdings durchwachsen aus: Nach einem deutlichen Sieg gegen den Landesligisten Ehingen folgte eine knappe Niederlage gegen Fridingen sowie ein knapper Sieg in Biberach (beide Württembergliga). Vor allem bei der Abwehrarbeit sieht Kern noch einigen Nachholbedarf.