Ortenau Spvgg Schiltach muss Daumen drücken

SG Nonn./Allmannsweier – SV Diersburg 1:3 (0:1). Die erste halbe Stunde gehörte eindeutig der gastgebenden SG, doch mehrere gute Möglichkeiten wurden, fast schon fahrlässig, vergeben. Und dann kam auch schon die kalte Dusche: das 0:1 durch Viol. Der Gast spürte, dass jetzt noch mehr ging, weil die Heimelf noch leichtsinniger wurde. Nach dem Seitenwechsel gab es ein kurzes Aufblitzten der Gastgeber, was den Ausgleichstreffer zur Folge hatte. Doch mehr wollte die Ried-Elf an diesem Tage nicht, man ließ den Gast weiter gewähren. Und so hieß es am Ende zwar 1:3 für den Gast, jedoch einen "Dreier" ohne Wert. – Tore: 0:1 Viol (38.), 1:1 Barthelmes (70.), 1:2 Kälble (71.), 1:3 Viol (82.).

SpVgg Schiltach – SV Berghaupten 1:3 (1:2). Die SpVgg hat es daheim nicht geschafft, sich schon endgültig in Sicherheit zu bringen. Zwar ist noch nicht alles verloren, doch wenn’s in den Aufstiegsspielen für den Bezirk Offenburg dumm läuft und es fünf Absteiger gibt, ist die Spvgg. mit dabei. Es war ein hochverdienter 3:1-Sieg für die Gäste, die die Runde dennoch als Viertletzter, also als Absteiger, beendeten. Für die wie gelähmt wirkende Schiltacher Elf heißt es somit mit 36 Punkten Daumen drücken und hoffen. – Tore: 0:1 Bruder (9.) 1:1 Schmider (10.), 2:1 Uka (13.), 1:3 Simon (65.). SC Orschweier – SV Kippenheim 4:0 (1:0). Der SC Orschweier wollte die Saison in den Top-Fünf beenden, und das ist dem Team von Florian Ey auch gelungen. Mit einem am Ende überraschend klaren 4:0-Erfolg zeigten die Schwarz-Weißen, dass man nicht zu unrecht soweit vorne steht. Ein frühes Tor durch Zuleta brachte Sicherheit, auch wenn der SVK bis zum Pausenpfiff mehrmals dem Ausgleich nahe war. Doch die besseren Möglichkeiten lagen auf Seiten der Hausherren, die nach dem 2:0 kurz nach Seitenwechsel im weiteren Verlauf alles im Griff hatten. – Tore: 1:0 Zuleta (4.), 2:0 Benz (55.), 3:0 Zuleta (80.), 4:0 Kushtrim Haliti (82.).

SSV Schwaibach – SV Mühlenbach 2:2 (1:1). In einer durchweg ausgeglichenen Begegnung taten sich beide Teams nicht arg weh, und so durften am Ende auch beide mit einem Punktgewinn zufrieden sein. Der SSV weiß schon seit längerem, dass man in der kommenden Saison wieder in der Sicherheitsliga (Kreisliga B) spielen muss. Dennoch bot man gegen den Aufsteiger Mühlenbach nochmals eine passable Vorstellung, lag zweimal in Führung. Und das 2:1 hatte lange Bestand, hätte fast zum Sieg gereicht. Erst in den Schlussminuten fiel das 2:2. – Tore: 1:0 M. Schutera (22.), 1:1 Messmer (30.), 2:1 Bauernschmidt (55.), 2:2 Schmider (87.); Rot: Hofmann (86./SSV).