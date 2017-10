Ortenau Sport-Club Lahr in der Favoritenrolle

(tom). "Die Hälfte des Punktekontingents, das wir für unser erstes Ziel Klassenerhalt benötigen, haben wir frühzeitig einfahren können. Das zeigt, wie gut sich die Mannschaft bereits zusammengefunden hat", hebt Petro Müller, sportlicher Leiter des SCL, hervor.

Ohne die oberste Priorität aus den Augen zu verlieren, wollen die Blau-Schwarzen aber auch möglichst Tabellenplatz drei erst einmal weiter behalten. "Die Jungs haben sich den Zwischenstand verdient, warum also nicht versuchen, dieses attraktive Ziel auszubauen?", so Müller, der in den kommenden 14 Tagen von "zwei überaus interessanten Aufgaben" spricht. Ehe in zwei Wochen der FC Singen nach Lahr kommt, ist Kuppenheim (Platz 16, zehn Punkte) die erste Station. Eine Mannschaft, "die von ihren Ergebnissen her ganz schwer einzuschätzen ist", beschreibt Müller. Der SV 08 sei schlecht aus den Startlöchern gekommen, habe sich zwischendurch stabilisiert, um nun wiederum in einer schlechten Phase zu stecken. Die 1:5-Heimniederlage gegen ebenso schwer berechenbare Singener mahne zur Vorsicht. "Kuppenheim ist qualitativ gut, ein Gegner, den wir nicht unterschätzen dürfen. Unser Ziel muss sein, aus den kommenden beiden Spielen vier, im Optimalfall sogar sechs Punkte zu holen", hofft der sportliche Leiter.

Der SC kann also mit breiter Brust nach Kuppenheim fahren, nimmt auch die Favoritenrolle anstandslos an. Da die Gastgeber aber buchstäblich zu allem fähig scheinen, sollten die Ortenauer vor allem um defensive Stabilität bemüht bleiben. Vergangene Runde endeten beide Vergleiche jeweils mit einem Unentschieden. "Wir sind selbstbewusst genug, das am Samstag ändern zu wollen", unterstreicht Müller.