Ortenau Spitzenspiel beim SV Mühlenbach

SV Mühlenbach – SC Orschweier. Der SV Mühlenbach musste am vergangenen Spieltag zwar die Führung abgeben, geht aber dennoch mit viel Selbstvertrauen in das Spitzenspiel gegen Orschweier. Der SVM ist das beste Heimteam, die Gäste liegen in der Auswärts-Rangliste vorne. Die Voraussetzungen für ein gutes Spiel sind also bestens.

DJK Prinzbach – Zeller FV. Die gastgebende DJK muss vor eigenem Anhang alles versuchen und darf auf keinen Fall leer ausgehen. Bei einer erneuten Niederlage, die gegen Zell durchaus im Bereich des Möglichen liegt, muss sich Prinzbach bald was einfallen lassen, sonst wird es heuer nichts mit dem Klassenerhalt.

SpVgg Schiltach – ASV Nordrach. Die SpVgg Schiltach zählt zu den sechs Spitzenteams der Liga. Gegner Nordrach steckt hingegen hinten fest. Und wenn es am Sonntag kein Wunder gibt und alles in normalen Bahnen verläuft, dann wird sich an dieser Konstellation auch nichts ändern.

SV Kippenheim – SC Kuhbach/Reichenbach. Kippenheim ging vergangene Saison als Zweiter, der SC Kuhbach/Reichenbach als Dritter über die Ziellinie. Heuer müssen die beiden Teams die Liga von unten betrachten. Beide Teams stehen also gehörig unter Druck. Wer kommt besser mit diesem zurecht?

FC Kirnbach – FSV Altdorf. Der FCK hat daheim was gutzumachen. Zuletzt musste er sich knapp auf dem heimschen Kunstrasen geschlagen geben. Eine weitere Niederlage darf nicht nochmals passieren. Doch die Partie gegen Altdorf wird sicher kein Selbstläufer werden.