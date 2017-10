Ortenau Spitzenreiter Mühlenbach baut Vorsprung aus

DJK Prinzbach – SV Kippenheim 3:0 (1:0). Trotz leichtem Chancenplus lag Kippenheim zur Pause knapp hinten. Derzeit fehlt dem letztjährigen Vize doch etwas das Glück. Prinzbach nutzte daheim die Gunst der Stunde, machte mit dem zweiten Dreier in Folge einen Sprung nach vorne. Kippenheim dagegen stehen schwere Wochen vor der Tür. Tore: 1:0 Schilli (26.), 2:0 Beck (61.), 3:0 Totzke (90.). Rot für Silberer (89.) Kippenheim. FSV Altdorf II – SV Oberwolfach II 1:0 (0:0). Auf Augenhöhe, mit dem besseren Ende für die Heimelf, begegneten sich die FSV-Reserve und die zweite Garnitur aus Oberwolfach. Die Zuschauer sahen zwei Mannschaften, die beide recht offensiv zu Werke gingen und somit eine bis zum Schlusspfiff interessante Partie. Hüben wie drüben zahlreiche, ja teils hochkarätige Einschussmöglichkeiten, die meisten wurden jedoch vergeben. Nur eimal war die Gastmannschaft nicht im Bilde. Und diese Gelegenheit nutzte Pietrock zum Siegtreffer. Tor: 1:0 Pietrock (71.). SV Steinach – SG Nonnen-/Allmannsweier 1:6 (0:2). Nach dem guten Ergebnis des SVS zuletzt in Orschweier sah man sich auf dem Weg der Besserung, doch das erwies sich als falsch. Denn nach neunzig recht einseitigen Minuten nahm der Gast mit einem halben Dutzend erzielter Tore vedient die Punkte mit nach Hause und schob sich auf den zweiten Rang. Steinbach bekam zu keinem Zeitpunkt Zugriff zum Spiel, machte es dem Gast mehr als leicht, um sich mit einem Sieg zu verabschieden. Für Steinach ging‘s also wieder mal bergab. Tore: 0:1 und 0:2 Breithaupt (8. + 11.), 1:2 Neumaier (26./FE), 1:3 Kolb (27.), 1:4 Schnee (29.), 1:5 Breithaupt (39.), 1:6 (51.). VfR Hornberg – SC Orschweier 0:3 (0:1). Die Gäste aus Orschweier brachten dem VfR mit 3:0 eine Heimniederlage bei. Dass dabei Hornberg einen schlechten Tag erwischte, soll die gute Leistung der Ey-Truppe nicht schmälern. Zum anderen fielen die Tore immer zum richtigen Zeitpunkt. Nach dem 0:1 wichtig das 2:0 kurz nach Seitenwechsel, das brachte den Gästen noch mehr Sicherheit und führte zu einer Verunsicherung des VfR. Orschweier danach auch weiterhin spielbestimmend und Metzer mit dem 3:0 machte alles klar. Tore: 0:1 und 0:2 Benz (21. + 48.), 0:3 Metzger (76.). SV Grafenhausen – Zeller FV 1:1 (1:1). In Grafenhausen standen sich zwei gleichstarke Mannschaften gegenüber. Und so gesehen geht die 1:1 Punkteteilung auch vollkommen in Ordnung. Die Gäste aus Zell mit dem etwas besseren Start, gingen nach knapp einer halben Stunde in Führung. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange: nach Foulspiel im kleinen Strafraum nutzte Grafenhausen den Strafstoß zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang zwar Chancen auf beiden Seiten, doch keinem Team wollte der siegbringende zweite Treffer gelingen. Tore: 0:1 Manßhardt (27.), 1:1 Weis (34./FE). SV Mühlenbach – ASV Nordrach 8:1 (4:0). Aufgrund einer sehr guten Chancenverwertung deklassierte der Spitzenreiter SV Mühlenbach die Gäste aus Nordrach mit 8:1. Die Gäste hatten lediglich zwei gute Möglichkeiten, die nach dem 0:1-Rückstand hätten zum Ausgleich führen können, die jedoch vom guten Torhüter zunichte gemacht wurden. Doch nach dem 2:0 lief alles zugunsten der Hausherren. Ein Neumaier-Doppelpack führte zur 4:0-Halbzeitführung. Und Mühlenbach machte nach der Pause mit dem Toreschießen weiter. Tore: 1:0 und 2:0 M. Volk (10. + 16.), 3:0 und 4:0 J. Neumaier (19. + 28.), 5:0 M. Vollmer (48.), 6:0 J. Messmer (79.), 7:0 S. Neumaier (80.), 8:0 P. Oehler (84.), 8.1 J. Volk (86.). SpVgg Schiltach – SC Kuhbach/Reichenbach 4:0 (4:0). Die SpVgg kehrte gegen Prinzbach wieder auf die Siegerstraße zurück und gab mit einem glatten 4:0-Erfolg die richtige Antwort. Mit einer guten Einstellung aller Mannschaftsteile legte Schöttle schon früh den Grundstein für den Sieg. Die Kaiser-Truppe wollte eigentlich nachlegen und sich etwas von den Kellerkindern distanzieren. Das ging in die Hose. Tore: 1:0 Schöttle (11.), 2:0 Ergün Gürkan (32.), 3:0 und 4:0 Oprea (40. + 45.). FC Kirnbach – SV Münchweier 1:2 (1:0). Einen Rückschlag erlebte der FCK, der nach den letzten Pleiten wieder mit einem Punktgewinn triumphierte. Ging das knappe 1:0 zur Pause noch in Ordnung, so wendete sich das Blatt nach Wiederanspiel zugunstgen der Gäste. Grund dafür: Kirnbach musste in Halbzeit eins die Spieler Gutmann und Moosman verletzungsbedingt ersetzen. Das gab sichtlich ein Bruch im FCK-Spiel. Tore: 1:0 Kühnau (14.), 1:1 T. Spitzer (57.), 1:2 Burger (74.).