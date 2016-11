(mat). Kreisliga B, Staffel 4: SV Schmieheim – SV Oberweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Der OSV steht auf Rang vier und knüpfte zuletzt Spitzenreiter Ottenheim einen Punkt ab. "Mit dem vergangenen Spiel war ich sehr zufrieden. Das einzige Manko derzeit ist, dass wir es immer wieder verpassen, den Sack zuzumachen. Die spielerische Überlegenheit zahlt sich derzeit nicht anhand von Toren aus. Da müssen wir konsequenter werden und damit wollen wir in Schmieheim anfangen", so Oberweiers Trainer Andreas Bix. B 4-Staffel: FC Ottenheim – SF Kürzell (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Erste empfängt den Dritten. FCO-Coach Thorsten Moser: "Wir brauchen gegen die starken Sportfreunde eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber vergangener Woche. Wir wollen das letzte Heimspiel in diesem Jahr noch einmal erfolgreich gestalten und den Abstand auf Platz drei etwas vergrößern." B 4-Staffel: SV Grafenhausen – FC Lahr-West (Sonntag, 14.30 Uhr). Der SV Grafenhausen will gewinnen und hofft zugleich auf einen weiteren Patzer des Konkurrenten aus Ottenheim. SVG-Coach Christian Bär: "Wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, dass wir die Hinrunde mit 40 Punkten abschließen, hätte ich das sofort unterschrieben. Jetzt stehen vor der Winterpause noch zwei schwere Spiele an, die wir unbedingt gewinnen wollen. Deshalb müssen alle hochkonzentriert sein und mit der richtigen Einstellung auf den Platz gehen." Kreisliga B, Staffel 3: SG Schweighausen – FC Ankara Gengenbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Gastgeber können mit dem Verlauf der Vorrunde nicht zufrieden sein, Schweighausen hinkt den eigenen Ansprüchen ein wenig hinterher. Mit Gengenbach wartet nun ein direkter Tabellennachbar auf die SGS, gegen den zu Hause gewonnen werden soll. B 3-Staffel: SV Dörlinbach – TuS Kinzigtal (Sonntag, 14.30 Uhr). Aufgrund des Spielausfalls am vergangenen Wochenende sind die Hausherren in der Tabelle ein wenig abgerutscht. Gegen den Tabellenletzten ist ein Heimsieg Pflicht, außerdem könnte auch das Torverhältnis ein wenig aufpoliert werden.