Ortenau SG mit zwei Gesichtern

TV Brombach – SG Gutach/Wolfach 23:22 (9:11). Nach einer schwachen Vorstellung sind die Gutacher Wochen der Überraschungssiege endgültig vorbei und die Schwarzwälder wieder im tristen Ligaalltag angekommen. Beim Tabellenvorletzten kamen die Gäste zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und verzeichneten gut zwei Dutzend Fehlwürfe, was nicht für ein Sieg reichen kann. Dass es am Ende trotzdem noch einmal eng wurde und sogar ein Punkt greifbar nahe war, zeugt nicht gerade von der Qualität dieser Begegnung.

Die schwache Wurfausbeute bei der SG begann schon in den Anfangsminuten. Brombach ging mit 1:0 in Führung, die SG brauchte fünf Minuten für den ersten Treffer durch Mike Lehmann, der in der Folge ein gutes Spiel machte und als einer der wenigen Spieler seines Teams Normalform erreichte. Auch eine 4:2-Führung der SG brachte keine Sicherheit. Hinten knüpfte die Defensive wieder nicht an die starken Leistungen im Februar an, doch das Hauptproblem lag in der Offensive. Die Angreifer fanden nicht zur gewohnten Stärke und so landete jeder zweite Wurf über dem Tor. Wenn die Bälle doch einmal auf das Tor kamen, waren sie meist zu unplatziert und wurden zur leichten Beute für den gegnerischen Schlussmann. Bis zur Pause blieb es ein offenes und schwaches Spiel voller Fehler auf beiden Seiten, ehe sich Gutach/Wolfach bis zur Pause mit 11:9 absetzte.

Aber dieser Vorsprung verlieh dem Team von Martin Wöhrle und Hermann Haas nicht die nötige Sicherheit. Völlig von der Rolle verzweifelten die Werfer im Minutentakt an ihren Würfen und ließen die Hausherren das Spiel nicht nur ausgleichen, sondern auf 18:14 drehen. Die Abwehr ließ sich von der Achse Philip Müller, Sebastian Albu und Niklas Weber zu leicht den Schneid abkaufen. Auch die Auszeitansprache der SG-Coaches stoppte den freien Fall vorerst nicht. Brombach blieb bis zum 20:16 auf der Siegerstraße, schien sich dann aber an die Misserfolge der letzten Wochen zu erinnern. Die SG warf noch einmal alles nach vorne, versuchte es mit einer offenen Deckung, verkürzte erst auf 21:19 und zwei Minuten vor Schluss tatsächlich nochmal durch Tobias Aberle (Staigerbauer) und Mike Lehmann auf 22:23.