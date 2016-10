Ortenau SG: leere Hände

Die Gäste, welche im Vergleich zu letzter Woche mit Fabian Hille verstärkt an den Start gehen konnten, erwischten einen guten Auftakt. Nach neun Minuten führte die SG durch Tore von Julian Brohammer, Nicolas Haas und Rechtsaußen Tobias Aberle mit 3:4. Innerhalb von neunzig Sekunden drehte der pfeilschnelle Jonas Dinse den Spielstand im Alleingang auf 6:4. Der ESV zeigte, wie schon in der letzten Saison, seine imposante Konterstärke. Die SG ließ sich jedoch nur bedingt beeindrucken und blieb dran. In Minute 18 sorgte Linksaußen Mike Lehmann per Tempogegenstoß für den 9:9-Ausgleich, ehe Nicolas Haas kurz darauf die Blau-Gelb-Weißen sogar in Führung brachte.

Die Gastgeber versuchten es überwiegend per Anspiele an ihren körperlich präsenten Kreisläufer oder über die wurfstarke Rückraumachse, gegen die sich die SGGW-Abwehr in einigen Situationen zu passiv zeigte. Da die Gäste in der Schlussphase der ersten Halbzeit keinen Treffer mehr markieren konnten, sorgten die Gebrüder David und Jonas Dinse für die 14:12-Führung des ESV. Die Leistung der ersten Halbzeit machte durchaus Mut. Leider konnte die SG in den zweiten 30 Minuten nicht mehr daran anknüpfen. Es kam nun zwar mehr Unterstützung von der Torhüterposition, im eigenen Angriff ließ aber einiges zu wünschen übrig. Immer wieder scheiterten die Schützen am ehemaligen Junioren-Weltmeister Matthias Baur im ESV-Tor. Außerdem sorgten technische Fehler für Ballverluste. Innerhalb von zehn Minuten sorgte Weil mit einem 6:0-Lauf für die Entscheidung: 26:17!

Symptomatisch für die Schwächephase der Gäste war, dass man in doppelter Überzahl keinen Treffer zustande brachte und selbst einen hinnehmen musste. Die Schlussphase gestaltete die SG wieder ausgeglichen, sodass sich die Niederlage einigermaßen in Grenzen hielt. Bleibt festzuhalten, dass die SG nach dem Herbolzheim-Spiel eine gute Reaktion gezeigt, sich aufgrund von zehn schwachen Minuten jedoch um ein besseres Ergebnis gebracht hat. Am kommenden Wochenende empfängt die SGGW den TV St. Georgen. SGGW: Laiblin (1.-60.), Heinkele; Haas (5), Schmid (5/2), T. Aberle "Staigerbauer" (4), Lehmann (3), Brohammer (2/1), Lauterbach (2), T. Aberle "Schüssele" (1), Ressel, Weber, Hille, Obergfell. Trainer Martin Wöhrle und Hermann Haas.