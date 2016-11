Ortenau SCO will ein anderes Gesicht zeigen

SV Münchweier – SV Steinach (Sonntag, 14.30 Uhr). Beide Mannschaften mussten zuletzt Niederlagen hinnehmen. SVM-Coach Marco Spitzer weiß um die Stärke des Gegners: "Wir haben zuletzt in Mühlenbach gut gespielt, aber keine Tore geschossen. Nun wollen wir unser Heimspiel gegen einen starken Gegner unbedingt gewinnen, um in der Tabelle weiter den Anschluss zu halten."

SC Orschweier – SV Berghaupten (Sonntag, 14.30 Uhr). Die jüngste 0:2-Niederlage der Hausherren gegen Kellerkind Diersburg war überraschend. Doch es gilt, den Blick nach vorne zu richten. Orschweiers Trainer Florian Ey betont: "Es wird ein schweres Spiel, aber wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als vergangene Woche. Ich will mehr Leidenschaft und Einsatz sehen und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die personelle Situation ist sehr angespannt, aber das darf keine Ausrede sein."

SSV Schwaibach – SV Kippenheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Der SVK kam am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel gegen Langenwinkel zu einem 1:1-Unentschieden, in Sachen Titelrennen ist aber noch längt keine Entscheidung gefallen. "Wir müssen in Schwaibach endlich mal wieder unsere Leistung auf den Platz bringen. Wir haben längere Zeit nicht gewonnen und das soll sich nun ändern. Die Aufgabe wird nicht einfach in Schwaibach, aber wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, brauchen wir einen Sieg", so SVK-Coach Fabian Kaiser.

FV Dinglingen – DJK Prinzbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Gastgeber musste sich zuletzt Kuhbach/Reichenbach geschlagen geben, hofft im Heimspiel auf Wiedergutmachung. Die Gäste waren spielfrei, hatten ein wenig Zeit, um kleinere Blessuren auszukurieren und sich akribisch vorzubereiten. Da Prinzbachs Spielertrainer die Gegebenheiten am Aktienhof kennt, wird er seine Elf entsprechend einstellen – zumal es in der Liga zuletzt ein wenig abwärts ging.