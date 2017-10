Ortenau Schapbach sollte seine Führung behaupten

SAMSTAG, 17.00 UHR

DJK Welschensteinach – FV Biberach. Nach dem Remis gegen Topfavorit Gengenbach ging es für die DJK stetig bergauf: es folgten drei Siege in Folge, morgen Nachmittag soll der vierte Streich folgen. Gegen das Kellerkind Biberach und zudem noch vor eigener Kulisse sicherlich keine unlösbare Aufgabe.

SV Hausach II – Ankara Gengenbach. Ebenfalls am Samstag darf nach zweiwöchiger Zwangspause die Ankara wieder ran. Beim noch sieglosen Schlusslicht in Hausach winkt den in Gengenbach beheimateten türkischen Sportlern sogar ein Sieg.