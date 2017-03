Ortenau RV Lahr zieht positives Fazit

Die Reiter trotzten an beiden Turniertagen dem wechselhaften Wetter, am zweiten Tag wurden die Sportler mit Sonnenschein belohnt. Das Wetter lockte auch viele Interessierte an, die während eines Spaziergangs Halt beim Reitverein machten. "Auch das Reiterstüble war außerordentlich gut besucht und der Speiseplan kam bei den Besuchern gut an", freute sich die Vorsitzende Dorothea Tibi.

Bei insgesamt 13 Prüfungen gab es fast 300 Starts. Jennifer-Sandra Dreher von der TSG Breisgau belegte in der Dressurprüfung der Klasse L mit Trense den ersten Platz, während Josephine Burger vom RV St. Hubertus Villingen die Klasse L mit Kandare für sich entscheiden konnte. Die Nachwuchsreiter des gastgebenden Vereins, Hannah Schneble und Kim Marion Altmeyer, belegten mit Filou und Lora den zweiten und dritten Platz im Dressurwettbewerb (siehe auch Ergebnisse). Die Springprüfung der Klasse M entschied Ralf Hönig vom RV Oberbruch mit Felicitas für sich. Mit Chelentano wurde er Dritter. Tobias Schwarz aus Kenzingen landete mit Soleil knapp hinter Hönig auf dem zweiten Platz.

Die 14-jährige Lahrerin Kira Eisele, die im vergangenen Jahr südbadische Springmeisterin in ihrer Altersklasse wurde, glänzte in Springprüfungen der Klasse A und L. Die Springprüfung der Klasse A**, die aufgrund der vielen Starter in zwei Abteilungen geteilt wurde, entschied Eisele mit Wembly für sich. In der zweiten Abteilung landete sie mit Campina ganz knapp hinter Jürgen Heizmann vom RFSV Kenzingen auf dem zweiten Platz. In der Springprüfung der Klasse L erreichte sie mit Wembly einen guten dritten Platz und schaffte es mit Campina sogar noch auf Rang fünf. Verena Schieler, ebenfalls vom RV Lahr, brachte mit Wembly im L-Springen den Sieg nach Hause. Der Reitverein Lahr blickte zufrieden auf die zwei Turniertage: "Wir freuen uns über das rege Interesse und hoffen, dass das kommende Wochenende genauso gut läuft."